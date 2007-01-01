Власти Обнинска напомнили об ограничениях для электросамокатов

Этот вопрос обсуждался на совещании, которое представители администрации провели с прокатными компаниями.

Сейчас в наукограде у самокатов скорость должна автоматически снижаться:

до 10 км/ч на магистральных улицах: пр. Маркса, ул. Курчатова, пр. Ленина, ул. Гагарина и ул. Энгельса,

до 10 км/ч в зоне 20-30 метров перед пешеходными переходами,

до 5-7 км/ч вблизи и на самих пешеходных переходах.

Полный запрет на передвижение: Белкинский парк, Городской парк в Старом городе, территория у Дома учёных и площадь по пр. Маркса.

Также нельзя кататься тем, кому меньше 18 лет.

- В дни проведения массовых мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут введены дополнительные ограничения на использование СИМ в определённых зонах города, - заявили в администрации.