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Обнинск

Обнинск начнут украшать ко Дню Победы в середине апреля

Этот вопрос осуждался на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы.
Дмитрий Ивьев
25.03, 12:02
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На улицах города смонтируют флаги.

- К этому времени планируем сменить экспозицию на выставке под открытым небом по пр. Маркса, уже началась работа по печати изображений, - рассказал 25 марта и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - Выставка будет из двух частей: «Маршрут доблести» и «Имена Героев на улицах города».

В порядок также приведут памятник. А фонтан на улице Победы обещают отремонтировать.

6 мая в Обнинске пройдет легкоатлетическая эстафета, 9 мая стартует пробег Обнинск-Стрелковка.

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