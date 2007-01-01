Обнинск начнут украшать ко Дню Победы в середине апреля

Этот вопрос осуждался на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы.

На улицах города смонтируют флаги.

- К этому времени планируем сменить экспозицию на выставке под открытым небом по пр. Маркса, уже началась работа по печати изображений, - рассказал 25 марта и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - Выставка будет из двух частей: «Маршрут доблести» и «Имена Героев на улицах города».

В порядок также приведут памятник. А фонтан на улице Победы обещают отремонтировать.

6 мая в Обнинске пройдет легкоатлетическая эстафета, 9 мая стартует пробег Обнинск-Стрелковка.