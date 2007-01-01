+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске опять ожидается неприятный запах
Обнинск

В Обнинске опять ожидается неприятный запах

Дмитрий Ивьев
25.03, 10:55
0 410
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 25 марта, в течение дня проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию КНС-51.

Об этом сообщили в администрации города.

- В связи с этими работами возможно появление неприятного запаха, - говорится в официальном комментарии.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBtdXRISzg0Vjd5NkJzRTVZM3FFTFE9PSIsInZhbHVlIjoiTld6Q3FNUjFpd3Y5S1dzelRESno4YlRBWG9lYVFsaHZBSkNpZWMxMkRwNkpsK082L2sxalZqZmZ2Qmt4RTBEdnZkRHEvVUFpTW51QnZOenNxdmlVUittakUxQkhHV2ZTcmpXdDhVbVpLRGRIdW9taSt1M2lmckVsWXp1MTNybEVKNEJNWm92VmF0UjZxTkQveVptQW5vaElVTTA1V3d6cWVMM3ViOGswSFE4NnBNc0g3YXFGMGg4SGk1VEJXSWpHcFVmS0FvRi9sTFIzTStQVGgwRTJMYm9qd3Y5czhkT2xPVFpiRGpUYmJ4R2psMGVGbGFHdWtCVC9GNjlmQldUL2RIWmFtMkNBK1ltNnpyL0xFMUVxRzlFcDNCajVGSXFtNjZjQXIrWTVNOU05c2RaaXo3aEJPeGFwSnN3WU54SDNaMjZOMUt6dUgwN3FDRVlWeDh0NGhBdUdoVGdVT3VhelhybXliVkdHTGxiMGxsSE95KzRSZ0hWWDRFbitrbWZMMWxSZjMvcGM4MEZLTDcrOFFlSzVEUzR3aW9jcFVWUjZLTVJkNkVwakNvNnlORUxXNDkwWlJuQ08zNDNubFM1cyIsIm1hYyI6ImM0NzdiYmFjNTFmZmYxZWNjZmI4MzMxNWMxOGVmMWE1NjU1NjkzMGUwYWZkNjdmMTBiZTMyODQ3ZjM0YzBkODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhOSjBaWm5SQ1JqOHNrZW1DRmlyTHc9PSIsInZhbHVlIjoic2pPb2xqM1RqSitaa2hyd2ovWkQ2MnRGQitQYTZyVTN2VXVhS09ONDlaWWxwMmpqd20wYzR3QUtVLzBHUjEzVGdnaGtGL2VuOU1peitDZTNHRlhGeDlUMmJQL3JTY0FSdTh6S25RVDlyMFBYZ3JtVit5VC95THVBaGx5TG9mNTUvY3FROUxXSXFYcEFRTCtTTHQrZE9JOXVtMko5eGR6dlBsOHE1YkdtZGR4YVRhaHJqb1RxR3NnMk4ybndXNGJTdGQwMTVLSHdtTWE5YTBjTVI4QlFZQTgyd0hQcEQzZHhvRjc1WFUxUGN6eEhzc2xtd3pvWGx4TzBMUktoM3hNbUJZMkVyRlFORUp1aDM5RDRSbnVCWGE2dzFBUENmVk55OHBVbkRYVDgvaElRaVlRNTV1Qi9RQ2svSnpCMmhGSm95cGh4S0hNRklKK1d0dlIxdEVXbXl0VlNCMFhXVlVxSmwyVWg1Qk9IYU5WZmNydHc0K3ZkL2FVcThRbS9FYWt1MjRpMzhGNlBYTkw3bEpoYnhtNWVrY1hNUGJneCtxRS9nT2x2bFFsYzFNSVFsWUc2MmJwdzVEM3J2dzRkL0lKNW93NCtEQU5vcFkrWm4xZEJ5ejRwYjNteXdLK2E5Z1Q1SkZ2QWdCVlJ3MWJKSWlYbU1uWFVIM0pFNGt2R1FrZDVDb0pEU2ZWc2o4SDdldDN6RWFQWk5Ed1YzNm1ZQ1lMcTdzWDlxRXJ5M1RGbGxjYlFtMTR5NlEwUXQrMXBZZE4wOGVCT0s1UitSL29FZmxSam9UdU9yTk90MmZBVTNwYndRb0VGdzNQQzdPSmJOQUF2S045cXgyNmNJU0dWUnFVVyIsIm1hYyI6ImRiZjQwYTE0MzZjOTVjZjYzOWM3ZDUyYjMwNDY1MmYxNGRlMDQ4MjVjNzc4NzhhMGQ2M2FiZTZhMDYwNTliMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+