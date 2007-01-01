+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске 263 человека заболели ОРВИ за неделю
Обнинск

В Обнинске 263 человека заболели ОРВИ за неделю

Дмитрий Ивьев
25.03, 09:10
0 98
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске 263 человека заболели ОРВИ за неделю

Такие данные сообщили 24 марта на планерке в городской администрации.

У 22 жителей наукограда выявлена внебольничная пневмония.

Один пациент поступил к врачам с коронавирусом.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktYUXM3eCtxUVFjU1dlWWJ2bkY3Q0E9PSIsInZhbHVlIjoicDlBRS9WRVVtdS9mM1lBWU1nUFhMWFBRdEFPM2lPSDBQdS8zL1VCQWorejg4YzRtL1kzdi9Jd05EVVZvTFh1dDNOLzJPRFhQWFNNL0dsVDFJR3Z4cUVlek5VSnBKUmdqTUQybXdyMjBQZ3dqYzdmZ0gwSXdwZDA2V2g0MGNMSE9vWUFHVXlUaFoyUFpPUzFEQmoxU2hBa2ZXUW1hQWVsUTdLZGhCZ1I3OVZiZDM2TW10VkRva2ZySHNlU0NtOWxvNFo5ekFQdVIwOExzcUxPK2wzcW9QejZtWWZPWnFVdy9ETExXeWRENnJrYUlhOG4zS3hjRUE4Uk9OR3lOb3hiVkJlcUhDcG9NTDlNTW1zSUZMT2x5SS9sdVZOaTFWb0tiVG5tMUxYNU90dGxBTnVPY2hPNXFVNmlobkMrY2NOL2IyS1dqOHNMQmRKVU8yOWpSN05PUVZCWmNvVy9SbWFGSVJXOGM5ZndJbzVIZXVQTVJ3Y0JtVHdlRVFDcUhDdVRaelh6Q3NWb2NUdUViS2xoUVhmbTgwTEhHQTlPZHZwaEhxQ0s5Um1MSm41WUNrSTV1UEVjTFZNWjRPU01DUUp2NyIsIm1hYyI6IjA2ODc0YjZhNGQyYmYyMjI4OTA2MTM3OGU3ZDc2YmViMjVlZmFkNGNlNTExODIzNTk3NzgxMjk3Yzc3MmU0MGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpFeFJqcFRsNnBOK3RmYTZDRm5ab1E9PSIsInZhbHVlIjoiMFBFazZ5Y2FtVGxheUpXRDkvVmwvNE9sMlIxeTR0ekZJTFlZakxSWGQ3ckQrY3FVU3FjSFpvaUlmeDQ4N2xOcmJWa2IyR25EVjlacEk3c1ZycFJ2VVBRVGFFd1g3N3E1WUd6Y0JBQmp5UFNBVWZPWWJHOWw3YVJBdTRtNHhGWEJqT3E5S001bVZSMjllcTJkdUFzdzJ6MVpaaTl0NjZsYlBRYjY5dUNJb1pwTHlLYU1LUk04czhFZ2lQSkMxdWN1VHdBTjkvZFdGMG8vR0g2MGZ3MGNrd25VaFczb3NCL2Vrak9FelV3bS9DWFlVYUtmMys4eUc4VEd2ejAvV3FWYXpVelhKY0ZrV2xVc1VMUWFJRjZXYVJnZkROUFAvRWt0R2RPTklHSzZlamhGOUF1djZ6R3d1RlljNTVUR3pOeWdTUVZRb2JRbGdEZXgzaUcyVHU4NTM1OE53S3U1VGYrT2ExMHNOa0dGTnFCOGFnV3lsb2ovcGFOaysxZThpSStoNzdOVmg3ZDh0eks0aXplaStKM3hibTRnV3hoWmFOY2JaTUtFOVdTVEJkeHBhd1ZMTTNoMWljZHlKcFpYbEkyZ0gwL3RTL2hjTVVJdHJmTVdyRCtoZi9ORDZkRUtlUlVEUUNFUmJITnZGVTYzc3Vmb1hoQWhmU2pwZzNpVmI1Qy9hRDRjUGlLVGZpY01EMHRjSzNnOFlBT05xSEdJdnZuVGpEQ3FwT2plQTNrR2hrTWk3TGlURFJrd21aejlBd0dsN1JBTkZBdGJCZG1FMkxCa2xhdC9iWVo3T3JOQit2TmxOZ2VSRmVxb1dOd3JjR1UyWklXSmpBdkVoYi9TS2pMUCIsIm1hYyI6IjRiNTZiY2VlNjYyY2Q1N2NmNTQxMGJiZDMyNTcwMjQ1MzJhM2Y4NTkyNDIxMzBlYjEzZjY0NDFiMGQ1ZDk1ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+