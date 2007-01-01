+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Футболисты «Кванта» начнут новый сезон 30 марта
Обнинск

Футболисты «Кванта» начнут новый сезон 30 марта

Дмитрий Ивьев
25.03, 09:36
0 186
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Обнинская команда стартует во второй лиге чемпионата России.

В Москве «Квант» сыграет с «Родиной-М».

Первый домашний матч обнинцы проведут 5 апреля против «Спартака» из Тамбова.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJ5Zm1zQWgrR29mN3M5L3dTT1Y4U0E9PSIsInZhbHVlIjoiRlpNWjNwWWlkNW91TUdiMnA1NnJKYnpQcmM2Ukdua3dKSlRkOXFkeGFONXovL0s4bFBYWGpnak8yU2xJOE1VcVpUOXlYdElZUnhiQjJmOTgxQlRUM3VpUW13NzBML2xEbTMybk5pTmxTOFVQVG1mRFF0ckxPVFUya2NDMm8wODFvN3B1K2tGVHExTTJxT2NmVGF6NkVmblBIRVgyU0VpbzlVZG5qL3ZIUVlZQmhyN0ZOMTlyUWRhL3pWWTB0aTNrVERkUEM4L0pQaXp2aDhmWEFxVzEvL1ArL2JEbHhaV3Q3TlRQRWNqQi9mOE5FN3lONk9saTRNZUJCK3JjM295eFJrRHdKQmZPVllOdUFkNVNMQXNTT09kdU95K2tnVXNWR2FPQ0lvaTc3M2RJQjhHR0s4SGtpTmt1aXZSOWNmNWRSNlJKbC9EZTY3Q0FOM1d6UElnSnViVWNRRWhmZHowdTZuNU85UnJFQkkyV0RLeWYzWUVkbTI2T2RNK2FKTUx6OXR5RTVkbjcxTG9Sd2NwVFA2cUhSRHVKUTdDcmE0VXJlbG5QRHdERCt3N1pIaEpNQXYxRWJvVmU3eVovUXR2SSIsIm1hYyI6IjdmZDRmYTc3OTgzN2NkMWI5MmJjNmEwZjc5NDEzY2RlNTJkODUxNmJmZjY1YTQwZDMwMWFlZjYxMDAzYWRlNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkIyWUNDUUxINytKWW8vQlE3S0JKL1E9PSIsInZhbHVlIjoiZENnM3J4alpablBycTJhRW5Zd0JjdkxNcUl5S2tncC9vUHRhVEd6Qzhua243dzV2alczMitBVEY2VUpxRHI4OTdidDBuY0huaUJOck5QcE1DY2RQaXNJR3M3eXdKMCtuMmcvdGtmRnczUU4rZzZPdCtVaDJhelNmY0JBZlk1L0J5TWk4VTd1WlZsWStiWS96aDdUSndUVUsxL042NnNxZnljK0dnYlJGZGsvaHBUYVJjWTZ3TVgwblhYWDk4Kzh2WFh1a3ZjcXhOM2hkRUpBK21scHcyOTZ5dndCeUJlMHBXU21EWlFjSDlyZ2ZseWl3alF0dzJvY2ZFN3R3N0dwakNlaWg2NmtWb0ViVDhGTUlGbmxyWms5d1JqaTF6TUptREdEbE4xd0RoSTBDNW1xaTM4b1F0aFgwSHBxRm0xUUdRT2dheWpHanF4NVhUbnJPeVByUUFYZ05kTjZVdkRkSmVhRXg2TEpCU2RXMXZEQ1FvQ3pVdEtNaWRMZXNYK2hpa3o0eGpSMktIK3MyYmNjNWF3TlVldi9ZSlRSdmI2VmNJOENQaGhEZytSYXhCZGlTeHZwWVRkSzdJS2ZSNGluTE02ZEpJczg0dnB3N1FLZFBIVGtDczUraUtraXNrNXgwVTRiNktEaW1EUVV6ak5jeVJZVjBOcVJJYldrRlF3QkQzaUEyVU5oREpBSTVEUjNLRERzT0hrYnlYNkFZUVQ0TVZxK1JDMUtnWkg0bzVuYnpXYlZaT0xsT2ZKeGVEQlBDcTVsaldCNk95ZEVkL0lPcUhzSTZiOHJtRlRPc0JiTS9rZU1nT2s1SlRWc2owMlhRbjdiRUZJL0EydFN1eEVLZiIsIm1hYyI6IjIwZDliMTRmNDNjNDg4ZTgyNzAzNzAxNjViNzI3NjFiY2VmZGJiNTU5YzlhMzk0ZjEzYWE3NjhmZWUwNzIyZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+