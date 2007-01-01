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Обнинск

В Обнинске переложили водопровод возле школы №16

Дмитрий Ивьев
25.03, 07:40
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Работы проведены на улице Гагарина.

И.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин поручил филиалу РИР срочно привести территорию в порядок после раскопок.

- Дал аналогичное поручение и по другим городским участкам, - заявил 24 марта Лежнин.

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