В Обнинске новые дорожные камеры поставят к лету
Они появятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 24 марта министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.
Камеры в наукограде и Боровском районе, по его словам, установят во втором квартале.
В Обнинске камеры планируется установить в районе перекрестка улиц Борисоглебской и Славского. Будет фиксироваться проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень и нарушение разметки.
Установят также камеры на пешеходном переходе на улице Гагарина в районе дома 45 по проспекту Маркса и на пешеходном переходе на участке 4+320 км на автодороге Лапшинка - Кабицыно. Будет фиксироваться превышение скорости, непристегнутый ремень и непредоставление преимущества при движении пешеходу.