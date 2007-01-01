В Обнинске новые дорожные камеры поставят к лету

Они появятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 24 марта министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

Камеры в наукограде и Боровском районе, по его словам, установят во втором квартале.

В Обнинске камеры планируется установить в районе перекрестка улиц Борисоглебской и Славского. Будет фиксироваться проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень и нарушение разметки.

Установят также камеры на пешеходном переходе на улице Гагарина в районе дома 45 по проспекту Маркса и на пешеходном переходе на участке 4+320 км на автодороге Лапшинка - Кабицыно. Будет фиксироваться превышение скорости, непристегнутый ремень и непредоставление преимущества при движении пешеходу.