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Обнинск

Авария произошла в Белоусово

Дмитрий Ивьев
24.03, 07:01
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В Жуковском районе разбились автомобили «Форд» и «Чери».

Они столкнулись на трассе А130 днем 22 марта, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Травмы получил один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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