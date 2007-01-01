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В Обнинске провели первые весенние субботники

В воскресенье, 23 марта, в наукограде привели в порядок 17 городских локаций.
Владимир Андреев
23.03, 15:17
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Три управляющих компании и три ТОСа присоединились к уборке города после зимы. В субботниках участвовали местные жители.

- Собрали более тридцати кубометров мусора, - заявил мер Обнинска Вячеслав Лежнин.

В Калуге градоначальник призывал выйти на субботник ещё в конце января, не дожидаясь весны. Однако, этот призыв остановила погода.

17 марта Дмитрий Денисов повторно предложил провести субботник в Калуге. Пока предложение повисло в воздухе.

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