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Обнинск

В Обнинске ветерану вручили юбилейную медаль

Дарья Джуманова
22.03, 16:57
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Руководитель Центра развития творчества детей и юношества Павел Астахов и депутат Марина Хоменко вручили юбилейную медаль члену Совета обнинского отделения общественной организации «Малолетние узники фашистских концлагерей» Валентине Яковлевне Демьяновой.

Валентина Яковлевна в годы Великой Отечественной войны, будучи ребёнком, вместе с семьёй оказалась в концлагере. Тяжёлые испытания, которые выпали на её долю, не смогли сломить силу духа и жизнелюбие ветерана.

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