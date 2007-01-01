В Обнинске ветерану вручили юбилейную медаль
Руководитель Центра развития творчества детей и юношества Павел Астахов и депутат Марина Хоменко вручили юбилейную медаль члену Совета обнинского отделения общественной организации «Малолетние узники фашистских концлагерей» Валентине Яковлевне Демьяновой.
Валентина Яковлевна в годы Великой Отечественной войны, будучи ребёнком, вместе с семьёй оказалась в концлагере. Тяжёлые испытания, которые выпали на её долю, не смогли сломить силу духа и жизнелюбие ветерана.