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Обнинск

Где в Обнинске проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
21.03, 13:50
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Работы на четырех улицах запланированы на 24-28 марта, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Кончаловские Горы, Звездную, Парковую, а также проспект Маркса.

График могут скорректировать из-за погоды.

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