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Обнинск

В Обнинске снизится давление воды

Дмитрий Ивьев
21.03, 13:24
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Аварийно-ремонтные работы на Северном водоводе пройдут с 25 по 27 марта.

- По отдельным адресам на верхних этажах зданий в часы пикового водоразбора может наблюдаться сниженное давление холодной воды, - предупредили в пятницу в филиале РИР.

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