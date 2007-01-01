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Обнинск

В Обнинске хотят увеличить выплаты многодетным семьям

Проект решения обсуждается в городском Собрании.
Дмитрий Ивьев
21.03, 10:23
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Речь идет о выплате многодетным семья, которые отказываются от земельного участка.

В Калужской области она составляет сейчас 150 тысяч рублей. В Обнинске решили добавить еще 200 тысяч.

Деньги можно будет направить на приобретение жилья или погашение ипотеки.

В бюджете наукограда для этого нужно предусмотреть 8,2 миллиона рублей.

Ранее подобную меру вводили в Московской области, а также в Жуковском районе.

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