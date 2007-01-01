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Обнинск

В Малоярославце отключили электричество на трех улицах

В среду, 19 марта, проходят работы по опиловке деревьев, сообщили в администрации города.
Дмитрий Ивьев
19.03, 10:15
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Примерно до 17:00 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Подольских Курсантов, 1-20А,
  • ул. Колхозная, 1-13, 2-14,
  • ул. Фрунзе, 3, 5.

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