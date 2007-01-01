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Обнинск

Задержан курьер мошенников, обманувший жительницу Обнинска

22-летнего мужчину оперативники нашли в Москве. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 19 марта в калужской полиции.
Дмитрий Ивьев
19.03, 10:38
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Преступники позвонили жительнице наукограда и рассказали, что кто-то взял на нее кредит. Чтобы погасить его, женщину попросили оформить новый займ и передать деньги курьеру.

300 тысяч рублей жительница Обнинска завернула в спортивные брюки и положила в подарочный пакет.

Курьер забрал крупную сумму и переслал почти все работодателю, оставив себе процент.

Сейчас ведется расследование.

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