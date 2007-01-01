В Обнинске рассказали, как пройдет День Победы

На заседании оргкомитета обсудили предстоящие мероприятия, посвященные 9 мая.

Программа включает как традиционные события, так и новые форматы, призванные объединить горожан в честь праздника. Центральным событием станет торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь», где жители почтут память героев.

Также запланирован легкоатлетический забег, который ежегодно собирает большое количество участников. Концерт творческих коллективов наукограда пройдет на площадке у Детской школы искусств №1, став ярким завершением праздничного дня.

Особое внимание уделяется интерактивным площадкам: состоится флешмоб «Песни Победы поёт наукоград», откроется «Музей под открытым небом», а также будут работать патриотические и игровые станции для детей и взрослых.

Все мероприятия направлены на то, чтобы сохранить историческую память и создать атмосферу единства, отметили в городском Собрании.