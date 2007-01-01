В Обнинске воруют молотки из городских автобусов

- Это уже не впервые! – рассказали 18 марта в «Обнинском городском транспорте». – Автобус возвращается с рейса, а молотка нет. А без них общественный транспорт на линию не допускается. Кстати, был случай, когда пытались унести и огнетушитель!

Аварийные молотки должны быть размещены около запасных выходов. Это необходимо для того, чтобы в случае экстренной ситуации, например, при заблокированных дверях или возгорании, пассажиры могли оперативно разбить окно и эвакуироваться из салона.