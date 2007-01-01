В Обнинске обновили информацию о поисках 17-летней девушки
О ходе поисков в понедельник рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
- Ежедневно прозваниваются больницы Калужской области, Москвы и Московской области, мы продолжаем делать репосты в социальных сетях нашего и соседних регионов, внимательно просматриваем все комментарии под ними для получения новых свидетельств, - говорится в сообщении волонтеров. - Пешие группы поисковиков каждый день отрабатывают задачи в городах возможного пребывания девушки. Мы оповещаем местных жителей, опрашиваем возможных свидетелей, просматриваем записи с камер видеонаблюдения, взаимодействуем с различными службами. Но, к сожалению, пока достоверной информации о местонахождении Татьяны нет. Особое внимание уделяется г. Обнинск, Малоярославец, Балабаново Калужской обл. и г. Наро-Фоминск, МО.
Жителей Калужской области просят помочь с поиском девушки.
Звонить можно по телефону 88007005452.