-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске обновили информацию о поисках 17-летней девушки
Обнинск

В Обнинске обновили информацию о поисках 17-летней девушки

Татьяна Титова исчезла 13 марта.
Дмитрий Ивьев
17.03, 12:48
0 1092
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О ходе поисков в понедельник рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

- Ежедневно прозваниваются больницы Калужской области, Москвы и Московской области, мы продолжаем делать репосты в социальных сетях нашего и соседних регионов, внимательно просматриваем все комментарии под ними для получения новых свидетельств, - говорится в сообщении волонтеров. - Пешие группы поисковиков каждый день отрабатывают задачи в городах возможного пребывания девушки. Мы оповещаем местных жителей, опрашиваем возможных свидетелей, просматриваем записи с камер видеонаблюдения, взаимодействуем с различными службами. Но, к сожалению, пока достоверной информации о местонахождении Татьяны нет. Особое внимание уделяется г. Обнинск, Малоярославец, Балабаново Калужской обл. и г. Наро-Фоминск, МО.

Жителей Калужской области просят помочь с поиском девушки.

Звонить можно по телефону 88007005452.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZQa1ZtNC9ZZWZFN1g3MThWZFNCSXc9PSIsInZhbHVlIjoia0dIWlNQSzhNZjZHeXdlK2I1NkJWamFhR3p0b1ZEdFVIaUQzWlBlZXZGdVZTdWxpWWRUYnpRQUkvRG55Z003SG8yWTVvSFZKYjhBSmFvK25tYklIaDdwaE9ieWpPYXhQMmt1UmJSaVBzZEduTEZwUDNRYnVvWStZWW1IcnYwejJkNmFwamYveHJQN0x6d0FGNGlCNDhtb2ExN2lLeFNkTjlOdGVvanpOMDZacUJlUkRILzR5VnFqRmFQMmZiUm9YeW5DaU53VFcxTldVZ3VDLzdsc3lRaU8wUHNqeU5rZFdKdnExQXZMOFNJR0pHSFM1VDJrejR3TFg1Q3FOcXd3UUROZnJERHc1VjF6MWhianI0d2VTSWg0Z2ZTNE5DNDVXZzJsTkxlbmE4cWNlTmlRd09KVytpbnlLa1cwcHBNTldDeVJqK1VaRGRUcW1tRWRLSzNhQjJmaDJneVhMTUNiS2lMZmY5TlRjZnRrVWFOUVlWVXcxRlY5Q3QxZHk2eGpRbFFmVWw0VU1EY1Urcm0xZVVCTG45dS9zYTE3VHp2VnBDMWFreEM0WWxJeTRZM3FUNXQvdWNwT1VGMCt5S005MCIsIm1hYyI6IjU5OWE0NGYxN2Q5ZTU5NDVkMjRjOGMxYzhlMmU1YjJiMzQ1MzQ3YWE3MWUyNDZlMWNiZWE2ZGFjZWQ1M2U4ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFpSlgwT3RGQ1ZMV3ZsSVpEelNmZlE9PSIsInZhbHVlIjoiV0dQUmVoR3lPenZZSHBTcnZWWUFZaWNsM3FwNkorOUt4eFRMOEZlQVVmVVBUNHJoR1RIUk1mT0ZxRzFIVC8reGp3SFhDN25TVUtuNXJpUlZiZjVzWTZnVkNaZXBqdTV6OE81Vmh2c1Q3QXpqMFBiWjI2VmoxNmZEa0tZTmE1Y3NZSVEzT2ZVaVdFT0s3Uk93TTVWMFJzOVJ4V2cwNGZRdFdnWktKVDZKVWhlZ0VNdmhhUG55RktTbXplaVNxdVB2eXJxY3pGNzFDUW1OTGM3QmNwcjZ2Q282YzNBZWQwYkNZVW9Za0p4ZzZRT0xQVlBNWSt5MVVwbllLejdNbmdIMnh5WU9MWXhpVUtYZUxXRmljdGdRNnR0dmtrZmE4WTgrMEFIUlZOK0FkejRQUkUxcDUzNWdYRlZKRTNyYzViTkNrSVB2VjV0OHpZWDlkVVpzcHhxQjNRL3hLWkNwdWh2WnIwL0pBVFhMdDUvaXNXOVFzOStvNlczQ1Z0ajV1K1lXWnN4N3ZsbllYUzZKTWMrL2tndHVrd1RmTHlad0NtQUo2SmQ0eHdFaUp5VUliUTJ0N0RzVFQyTEorSHMwTXI2ZUtPTjVYWTdPOXNtRWxwT3ljL1E3a2NJYXBTYTRVeks1V3NqMFVYaUE1R2piQTNWRFg5UDdRdmY4aDIwc2hWZ0pCVVZqa2lIcURHM1ZlUTg3T3lpaEswM1hTb3RuOFdPK1hnT25GaGlLNlFaMTdGaDZWM20weUFwaDVjRG9QUTl4dHZ1Vk8wd1ovVlVZNW93bDR1SldKQW9LQzl4T0tCWEhIcWVNUjQ5Qy9Wb3hVVDFvUnAyRlFKUXpVNnkrTmRzLyIsIm1hYyI6IjgyYmY4NTU2OWNmYTVhNDVkYzk2NDJlZDZkOWU1M2ZkYmY2Y2RlNjA1NmVlNmE1NmI4OWIyYjc1Njc3MzdjNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+