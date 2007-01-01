Женщина из Обнинска собиралась перевести мошенникам 400 тысяч рублей

Все началось с того, что ей на телефон пришло сообщение о том, что кто-то выполнил вход в ее аккаунт в Госуслугах.

Там был указан номер для связи. Женщина позвонила и общалась дальше с преступниками, которые представлялись сотрудниками различных ведомств.

Жительнице Обнинска пригрозили уголовным делом, так как кто-то якобы хочет оформить на нее кредит и перевести деньги криминальным структурам.

Но при попытке отправить мошенникам 400 тысяч рублей банк остановил жительницу наукограда. Операцию сочли опасной и приостановили движение денег, рассказали 17 марта в полиции.

Ведется расследование уголовного дела.