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Обнинск

Волейболисты «Обнинска» вышли в полуфинал Первой лиги

Дмитрий Ивьев
16.03, 07:47
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Игры четвертьфинала завершились в Тамбове.

Мужская обнинская команда победила 15 марта «Спартак» из Липецкой области – 3:2 (25:19, 25:14, 19:25, 22:25, 15:13).

«Обнинск» занял второе место в своей группе и вышел в полуфинал.

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