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Обнинск

Авария заблокировала дорогу между Обнинском и Москвой

Дмитрий Ивьев
15.03, 20:20
0 84
Фото: Яндекс.Карты.
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Вечером в субботу, 15 марта, ДТП произошло в районе Ворсино на трассе М3 «Украина».

По сообщению очевидцев, там легковушку зажало между двумя грузовиками.

Полосы в сторону Москвы оказались полностью заблокированы.

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