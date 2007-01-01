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Обнинск

В Обнинске восстановили освещение, пропавшее после шторма

Проблема возникла 14 марта у дома №2 на улице Курчатова.
Дмитрий Ивьев
15.03, 13:48
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Упавшее дерево оборвало провод. В результате щит наружного освещения был обесточен.

В субботу линия восстановлена, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

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