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Обнинск

В Обнинске субботник прошел на улице Королева

Дмитрий Ивьев
14.03, 17:58
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В пятницу, 14 марта, работники администрации города собирали там мусор в лесополосе.

На земле валялось большое количество автомобильных покрышек.

- Убрали скопившийся за зиму мусор, прокомментировали в администрации.

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