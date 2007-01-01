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Обнинск

В Обнинске сильный ветер повредил крышу дома

Дмитрий Ивьев
14.03, 19:40
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В пятницу, 14 марта, оказалась повреждена кровля на проспекте Маркса, 112.

Фото с места происшествия опубликовала городская администрация.

Коммунальщики оперативно провели аварийные работы.

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