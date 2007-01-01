-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали, где пройдет ямочный ремонт
Обнинск

В Обнинске рассказали, где пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
15.03, 12:30
0 276
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы запланированы с 17 по 21 марта, сообщили в городской администрации.

В порядок должны привести проспект Маркса и улицу Курчатова.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Illmdzh4NXJROUFOUHRzdUx6SDMyVUE9PSIsInZhbHVlIjoiN0g4a1p0bEVrVmRnSlNDZWRzNWcwMWk2SzhYL3VLck9VRXpxTTk4WVRHRlBqYlEyZFJkYnJIRUI2ZjkrWTA1bTBNczVYOWdMcVJHd0NFYnliNnNwMTZIMEd2VTJBQzEybTFRVGFnWUdYVUdxb0pIREZZd05QN0ZCWXp3WUtwQ2hzTlA1VXc4ZmpjMklZaUlZNHFCVHMrVisvQzVXTGRYUlE0UnBxZlp6YTJ2RW1KelQwM3kwTmxQV2U1VDV4cWtndFFyRUdYVS9jby9SM2lDdDJEcjJKd2p1cE8vRldBKy9aL2NqNHdCV3phSDN0N3BYN1RkMlRJVzhLZzkvM2grYVkrMjg3OEE0enRiR3RJb1Z6dUV5bTJDSVY2MVhKNlk1ZHhWMVBlcXR6RGVIOFZ4QzBPSEJHMGtyc2RoUjNuTjNHc0VDRVpRRlZqeUVjTDNOb2thZHVZVWxkeDdRL1RCUXFZRXFXVklSK2lYdVNIcGswSFU5KzBhdS92YmVCUW9wVzFiNGUrazhpOGtwRjFGNWhoZUxzM2FJcWZYV2gvbnpHRmU1Yjl1ZHozU2U4SUtYTEpSSzJodUdsU29MYjk1eCIsIm1hYyI6ImIyYWEzMGFlMzQxM2Y3Y2EzOGI4ZjAwYzFhODAxZDE5ZmE3NDY5ZWQ2Y2Y3NTM0OGUzMTZmYmNlYzA5OTM5OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZseVE4RXNCdkZ3N0VHOHNDemluSUE9PSIsInZhbHVlIjoiRlZuSkRQS3lORWZ5L0pzNWVqdHpaTU5CK2JUZFByMXVIMy9mMXQ3TDRicFhSR2RucDhzOFVGMTUzTnNIamhNU3FwaFBYM083Yy9QODY3TWY1Z0VXV0RCUzVuVkF1djRrVjhCZUtucmhObGpER0hzZVZyZlVaVFZ1dUFPVlRMSlA1NHdjTy9PckZDZ1IxSU5aTUdsN0tEMlFVOTl0N1U1VnFpREhmd1N4RDNEbTRtZFJSb2lNejNSNkdsNlRYMHcvcitPbEVPRm5OMmpTRThxUU1NS2lhQTdUNzdmN3FrRTY1a2ZDTTZsSGhiRjhyZ3ZjTzZJeWxCT0dnY0tFK2k5dUdrTUovSm5sY3cxaWhKTnNieEpzMW5HUlhRWFBVZGFZbjR5cHhUa1IzKytuWGFvd0dyWDFKcVdFQTFzaGZOZjd0UkhWMlBHKzhmMGw0eGhHY2tmekJhZDZPNXNhVTUzL2RQZGhhS3VoSVRYdXBsTm53cEl4WkMxdTF5VDN5dmRZWnRXRW41RTlJUzZoemx5K3B5cFMyOVBiYzJWUjh1T0VVb0IzQ2dGNXg3b3lOME1vT3MwMHgveUNiREhTNi9OQ3VJQ0h4RUFJejA2OWpUS2xYY1Bsa3gwZmNjT3NGVGQ2RHErRUlqVWJWN1FkazFSNVZaYVJMUG11K2VtM1dERkdzbTV0dkVtNForMGZ4a3REL1dxa3NPazhVYkw4WDNZbkRMSXduRlNXTjYxSnoyU3RjZUV3VWJacyt2YUx6b1NCTWpPVkQvOGlqOWhjbkEvWlNrVVJ6NUNHekJlL0dUY0F1bzhPSnhaUmp6ak1xVklieTIrR0JHWVdkeXhnaVN3SSIsIm1hYyI6ImVjMmZjN2M0MjllMjRlZWI5ZmYwZmNiZWQ0NDRkYWJhZmEwMTgxNDAwZjZjMzM2OGMyYzA4M2UxNjU4YzZjMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+