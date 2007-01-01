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Обнинск

В Обнинске с корнями вырвало березу

Сильный ветер повалил дерево у дома №8 по проспекту Маркса.
Дмитрий Ивьев
14.03, 17:40
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Фото опубликовал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Дерево оперативно убирают сотрудники МАУ «Благоустройство».

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