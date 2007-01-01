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Обнинск

В Обнинске показали место нового провала коллектора

Дмитрий Ивьев
14.03, 16:42
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Фото опубликовал 14 марта филиал РИР.

Провал образовался у дома №34/1 на улице Красных Зорь.

Сейчас там начаты ремонтные работы.

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