В Обнинске камнем разбили стекло рейсового автобуса
Кто-то бросил его из-за деревьев в районе остановки, сообщили 14 марта в «Обнинском городском транспорте».
К счастью, никто не пострадал, но автобус отправили в ремонтный цех.
- Совершенно непонятно, зачем так делать! – рассказал главный инженер МБУ «ОГТ» Виктор Марченко. - Просто хулиганство и глупость. Случилось это неподалеку от остановки, люди видели, как из пролеска кто-то бросил камень. Сама по себе замена стекла – не очень длительный процесс, однако его еще нужно заказать и дождаться доставки.