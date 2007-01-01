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Обнинск

В Обнинске камнем разбили стекло рейсового автобуса

Дмитрий Ивьев
14.03, 11:14
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Кто-то бросил его из-за деревьев в районе остановки, сообщили 14 марта в «Обнинском городском транспорте».

К счастью, никто не пострадал, но автобус отправили в ремонтный цех.

- Совершенно непонятно, зачем так делать! – рассказал главный инженер МБУ «ОГТ» Виктор Марченко. - Просто хулиганство и глупость. Случилось это неподалеку от остановки, люди видели, как из пролеска кто-то бросил камень. Сама по себе замена стекла – не очень длительный процесс, однако его еще нужно заказать и дождаться доставки.

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