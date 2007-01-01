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Обнинск

В Обнинске проведут капитальный ремонт музея истории города

Дмитрий Ивьев
16.03, 11:09
0 352
Фото: Музей истории Обнинска.
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О планах рассказали в администрации наукограда:

- В планах капитальный ремонт фасада и кровли Музея есть, готовим документы на заявочную кампанию в нацпроект.

Ориентировочно ремонт будет проведен в 2026 либо 2027 году.

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