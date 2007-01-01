В Обнинске подрядчика для нового сквера выберут в апреле
О таких планах 13 марта по итогам рабочего совещания сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
На встрече обсуждалось благоустройство сквера по улице Жолио-Кюри и «Наукоградские маршруты».
- Напомню, что сквер по ул. Жолио-Кюри стал победителем голосования, которое ежегодно проводится благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», - прокомментировал Лежнин.