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Обнинск

В Обнинске бесплатный каток посетили 17 000 человек

Дмитрий Ивьев
14.03, 08:01
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Фото: администрация Обнинска.
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Такие данные опубликовала городская администрация.

Каток работал до 9 марта ежедневно с 9:00 до 23:45 с небольшими перерывами на подготовку льда.

Напомним, вход на каток был бесплатным.

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