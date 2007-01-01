В Обнинске завершили аварийно-ремонтные работы на Северном водоводе

- Сейчас его промываем и наполняем, - рассказали 13 марта в филиале РИР.

Северный водовод – это магистральный водопровод, по которому с Вашутинского водозабора в город поступает холодная вода. Он проложен больше полувека лет назад и за это время сильно износился.

Сейчас ведется реконструкция водовода. На сегодня проложено практически полтора километра нового водовода. Общая его протяженность – больше 3 километров. Завершить строительство планируют летом.