+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске завершили аварийно-ремонтные работы на Северном водоводе
Обнинск

В Обнинске завершили аварийно-ремонтные работы на Северном водоводе

Дмитрий Ивьев
13.03, 15:57
0 352
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Сейчас его промываем и наполняем, - рассказали 13 марта в филиале РИР.

Северный водовод – это магистральный водопровод, по которому с Вашутинского водозабора в город поступает холодная вода. Он проложен больше полувека лет назад и за это время сильно износился.

Сейчас ведется реконструкция водовода. На сегодня проложено практически полтора километра нового водовода. Общая его протяженность – больше 3 километров. Завершить строительство планируют летом.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNuQ2VLZUNRUzg4M2VCV0N1UDVQK1E9PSIsInZhbHVlIjoiVUlXK29nQU81U0ZtTGQrVkVzeHZZNVEwUW5CVXVxdnFrVUlLWmZyUWdkMktpZzJxRlp3QklJUFhTemFnbzJZZ0djcmRtU0lBVzIvcDRlb0JuYlM3bzh1Vk1SMTNPaG40Y29qQkt6US9MZHpQS2tQcTJxdHZEUEtBSUIzcDhWU211Z1o5SWY3VXgvZ1kvV3BnNjZPVFI1aXp4UUFKUjJOVWZPUWo5a2tOanA5Wit0clFTeG13MDRTVUZIMGRWd2xCSjZjN3MxdGJvdTlzdE4yYnY0TGRmMndOTWE2OXU3L1dIS2h5T1VWYk56c2NacDBTV1JUZFJpYW1ENWRpWlRYSjRLK2tuVFB2aXZqY09TT25NTld1SzdFUW1iUktkVUNyZFlka1hFYlFhWkdCMHJsUElkeDVIbEswa2JJT0UwM1p5RDBLdjlwME5rblltOU1yOUJWaWdzS1IvNW5oVDBLazBRSGJIVTN1NU9YMFgvT1M0T2MzTElZdVdEbjR3YkplVXQzOEFnaDRaSUZFbmdMZ1kvSnlEOVJ4bHcvcW9YMUpobVREVzJFa1BSeFZlTmFtZjhnVDltblNWSXJGeHJlVyIsIm1hYyI6ImUyMzdiMTVjZGI4YjZhZDg1Y2Q2ODE4ODU4OTY0YzlkMjBkOGE1NmI1MmNhZmI0ZjUxZGQwMzIwODhiYjkxYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlV6VVBaUXV3eFZ4Vkl6Z1R1RVFOakE9PSIsInZhbHVlIjoidFl3TEhrMDJndWIwQ1A0NnJ5UGUzY25MdVRDcmxaNVFkRGplTDBZU0g2ejlNNDJXZTAvZzNSNzQ2VUxSYzB0RDJHZlVPWmhFWXBTQWVrV0ZLVXcvQmJiNThZK2VESnpESndZMGFWOFM3Y0JPTmk4Ym4wd1dzT1JLS2FlR01qcnl5ZzFXS1RkWjZuOC9XSnBMa21HYUcxTnpPSVY4VlFRWTVmZG8zWkhFdHEyS3N6bVNieGZSdjUyTThkSndZbXlDVGVMRDdGSkpYeDVocWZoTG52U2diV21lbndpS3Yrd3E5QzN3WUh3Ry82aTg4ZGMvbGN2NnUrWUp3NWJCUXhnd2tXTGFndnN6dHJCelc2OFFSOTllR3VEbmFKL3dydUE5ZWI3SkhRV3JoOHFEb2cwTTZZdWNsTXJRdGQ5a0RXY3doM1pyVmVXcnRuaXZ6aWdQa0poYnBHVXc3Y2k3cGQzUkZTVmVPK3U4QzJXb1FIU21OczNWWmF4ZXZrWXpnTXpuSGM4Y21lamJZaXRJSE5RMjc3YmFaOWdNY0RTY1BBamlUQXFLa1Buc2EwcHRQRDNuL2c0Q3BVckpTNTNGYWZOOTAraGhwbFZIR0d6TjNLY0VobzhybzhMZk1iaVJtYkpHb1Q1NDNMekZ2a2ErM3VwV2RyeGxud1FGdGdsbWdoUHhJVzFZemxQcFlEdU9aT3dYcDRPTE96YlFqTlBEMHQ0ZmJZMHRYdGlaTjZMVElOVDI3MmdOdlRnK0Z0WGxEMExvdVVOMFBsRnJwanRENXA3THcybzFrUGJuWTZ0b3pYbjdkT3JzYmRWZFNKNDAvSGVrUXFRVUdxRVlVQjJqYzduTSIsIm1hYyI6ImUyZDQ3YTljZmNkYzgxNzVjMTI0OTYyZDFiMmU1ZjcyNzM1YjQ2ZmQ5ZjZmMGM4MjUxMjRhYjgxN2U1MTE0NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+