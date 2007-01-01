В Обнинске нашли женщину, которая выбросила новорожденного мальчика в мусорку

Младенца нашли еще в августе 2017 года. Сейчас мальчика уже исполнилось семь лет, он живет в приемной семье.

Фото: СК по Калужской области.

А вот горе-мать попалась только сейчас, сообщили 13 марта в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- В начале марта 2025 года в результате проверки по федеральной базе данных геномного учёта выявлено совпадение ДНК ребёнка с ДНК гражданки закавказского государства, - пояснили в СК. - Образцы ДНК были получены у женщины при пересечении ею границы России в декабре 2024 года.

Женщина призналась, что родила ребенка дома и выбросила в мусорный контейнер. Она не вставала на учёт в женскую консультацию и никому не сообщала о своей беременности.

По уголовной статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» ей грозит до пяти лет лишения свободы. Однако расследование может быть прекращено в связи с истечением срока давности, который для этого преступления составляет шесть лет.