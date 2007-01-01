Молодой житель Обнинска перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей

Все началось с того, что обнинцу позвонил якобы представитель мобильного оператора и рассказал об истечении срока действия сим-карты.

23-летний молодой человек поверил и продиктовал код из СМС.

После этого житель Обнинска получил электронное письмо о нелегальном доступе к его Госуслугам. В сообщение был указан номер для связи.

По телефону молодого человека убедили перевести сбережения на безопасный счет. Туда ушли 800 тысяч рублей.

На следующий день уже фальшивый работник Центробанка убедил обнинца взять кредит в 1,8 миллиона рублей и также отправить мошенникам.

Как рассказали 12 марта в прокуратуре региона, ведется расследование уголовного дела.