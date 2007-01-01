+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Обнинске 15 марта
Обнинск

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Обнинске 15 марта

Дмитрий Ивьев
12.03, 11:25
0 310
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Торговать будут в районе дома №240 на проспекте Ленина, сообщили в администрации города.

Время проведения ярмарки – с 9:00 до 16:00.

Чиновники попросили жителей наукограда не оставлять свои машины на автобусных остановках и проезжей части.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUxcGJka0ZBUUs4eXJIdjUwZ0RrYnc9PSIsInZhbHVlIjoiUXVVdFAwL3VpTVdNTnQ5Zzl5cXlMaGZyUzNHaUFzdlRrVTVaZkF4dm9NN2Y2SDNsYUFVUlcxUmFTY3o0M3E3Wnp5OWNXRUFpbUVpMkdzenROdTI5SHBjSGlBSW1QRDZJQmVsbTVzTmFReDlXQzRSZWhJaE44SXhyeGtaam0rQzhTYVVKMEp2VG0vc3RZWkxwelU5RFJHQjhzV2pHMmlzWnFyc3NnT2RXSVlJb2J5c0YzQ3VqVnUvRDV2eXZXUWJJOUJJUWFLUnI0QnN6bmsxZjFQaDVzTGhwQTlnL1hxdy9MK0FxT3RzdlJYZGN0UTlhcXRlQ3IwTHplRm9IZUhtYlh1TmsyUnFNOHF2V0RRQXpLSTBoQVhQeWlRcktXTWtHV0lzd0g1Z0VMRFBWOHhuV1d5bnBpdU5Ud2N0eUVKM3VxN2JISk9tWDd1YklST0FNYloxWGtFY3pGSHZwU1pVTVR2MHExK3JPaDZscVZFazlXUHhPZ0JSOXZMbkpHYUhOM0poL3FLL3lOUzBwZkRvNThVbHEwZjNmY0dsYWFaNE9vL1R5QU9zaWdraDBKTkltam1OazZPSHRseDhaVjVUYSIsIm1hYyI6ImVhYmExMGI1MWZkYWQ4Y2Q2ZjM3MzU0ZGZlYzc2Yzk1ODNlMDM5N2UwNjdhZjc0M2YyYzNmYTExYzAxMGIwYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBOaENJNHNPc2g1RjNsVkYzbmNTUFE9PSIsInZhbHVlIjoicnpocjhsVmtsamdOZlhyTEIxeXBoYmNmcW5ZVXlPWmFNSUVwR3I5TzJrZnkyUHJZNEFFVE5HWE5pZkJmMGhZcWQ4ckowWlp6UjJqZjNuVmJERHZaMVVlcW94MXUyM3FLdHNoQkwvVnVISGdhNU1DVUt1bFRpVjY5MlZUSDIrZVZjY2FUT1V4d2xvWjRreWRYYSszNitpaEZuMDhTcEdISnhTUWpnTE9oZFdNNTUyS3hWME9kcEN2akxyR0pkMVdlWmx0b0ppTnhqU3l3eFZYSXV3WkU4UWxEdmlKY1QzVGNWNG1yQ3BZa0RMVzQyRTNDaitrRzFiSGhkbHdJaUJ5L1VlRE1wTFltc1BjZkdrTSs3TmJrWVlWWCtKVm1BM1RvL1I2ZzF6VGdCRHpaS3NGZnJCYVFGMnJpTlFGWlEzbGZxRG45OFpDTlkrODZhMGJ0NXFLZHp1T2tUSHJKMGxtemRJMGxLeWx0aE9CbDVDMzFKUG5WOHV5YUxrZGdMdjR2Z09jTWk2S1pvSkFER2syUmx2UFJZOWp0aW9EZXNXTkJLSGVlTDdsOWFUblVvM0JEaTAwMDdNQ05sYTc0S0U5UmxXSG5nYTEvOUFMSGErQzRtUFVYYlhrQ1k1dmVZSy9SanRrZjJZRXVkKzh0SHN5MnFEcDZFaVJtMWNaOFVpcHBSQ2pjZFdnV3RSSE9BSDA1Z011QnlyeGlWMlVFaTBWbGZMZEFFRmJwVWxHZ1BVVXJGYXhaNXZpUzNSVFlqV2Y4eHZnUkVoOXR4eEFrYk5FMWhzeHlkRlB0amd4YTBGemFIN1RKWkxLZVZFZ0dGYk8xTnlKZkFqN1MyUDlia1k4MCIsIm1hYyI6Ijk2MTBhZGViYjA1NzdjM2I5ZjdiMzEwYzcyMzg1ODZmOGY2MGQwMWZhMzgzNzEwNGI3ZjAzYjJkNTFhNWViYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+