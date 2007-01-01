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Обнинск

Обнинск ждут проблемы с водой из-за очередной аварии

Дмитрий Ивьев
11.03, 16:30
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Ремонтные работы на Северном водоводе пройдут с 12 по 14 марта, сообщили в филиале РИР.

- По отдельным адресам на верхних этажах зданий в часы пикового водоразбора может наблюдаться сниженное давление холодной воды, - предупредили коммунальщики.

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