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Обнинск

В Обнинске определили основные точки «Маршрута доблести»

Дмитрий Ивьев
11.03, 15:18
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Туристический проект разработан в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 11 марта в администрации наукограда.

Цель проекта – сохранить память о героях Красной армии, которые защищали нашу Родину, и повысить туристическую привлекательность Обнинска и Калужской области.

«Маршрут доблести» – это городской маршрут, на определённых точках которого будут установлены стенды с информацией о том или ином событии Великой Отечественной войны, которое разворачивалось на территории будущего Обнинска. Это, например, мемориальный комплекс «Вечный огонь», сквер им. генерал-майора А.Ф. Наумова, Морозовская дача, памятник «Журавли» на месте братской могилы советских воинов и другие места.

- Ключевые точки «Маршрута доблести» определены рабочей группой по развитию туризма, в которую вошли специалисты Музея истории Обнинска, Управления культуры и туризма Администрации города, Агентства городского развития, - пояснили в администрации наукограда.

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