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Обнинск

В Боровске отключают воду должникам

Дмитрий Ивьев
11.03, 14:46
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Работы проходят во вторник, 11 марта, сообщили в «Калугаоблводоканале».

- Потребители-должники были заранее уведомлены о предстоящих действиях в соответствии с законодательством Российской Федерации, - заявили коммунальщики.

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