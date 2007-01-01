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Обнинск

В Обнинске четыре школьных класса отправили на дистанционное обучение

Евгений Варакса
11.03, 12:08
0 174
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Больше всего заболевших в школе №16 – там из дома учатся два класса, сообщили на планерке в городской администрации.

По одному классу на дистанте в школах №13 и №10.

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