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Обнинск

В Обнинске резко выросла заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
11.03, 12:00
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За последнюю неделю пациентов стало в полтора раза больше, сообщили на планерке в администрации города.

К врачам обратились 312 человек.

Также зафиксированы 26 внебольничных пневмоний, один случай гриппа и один – коронавируса.

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