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Обнинск

В Обнинске мужчина освободился из колонии и устроил потасовку в кафе

Досталось сотруднику Росгвардии, который приехал на задержание.
Дмитрий Ивьев
11.03, 12:25
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Во вторник, 11 марта, управлении Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

- Согласно данным следствия, в ночь на 23 февраля в кафе, расположенном на проспекте Ленина в Обнинске, произошёл конфликт между 33-летним мужчиной и другими посетителями, - пояснили в СК. - Работники кафе обратились за помощью к сотрудникам Росгвардии, которые, прибыв на место, пресекли противоправные действия мужчины и обездвижили его. Однако, когда один из полицейских попытался поднять наушники подозреваемого, тот ударил его ногой в грудь.

Подозреваемый задержан. Известно, что он только в декабре освободился из колонии и официально нигде не работал.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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