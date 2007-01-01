В Обнинске мужчина освободился из колонии и устроил потасовку в кафе

Досталось сотруднику Росгвардии, который приехал на задержание.

Во вторник, 11 марта, управлении Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

- Согласно данным следствия, в ночь на 23 февраля в кафе, расположенном на проспекте Ленина в Обнинске, произошёл конфликт между 33-летним мужчиной и другими посетителями, - пояснили в СК. - Работники кафе обратились за помощью к сотрудникам Росгвардии, которые, прибыв на место, пресекли противоправные действия мужчины и обездвижили его. Однако, когда один из полицейских попытался поднять наушники подозреваемого, тот ударил его ногой в грудь.

Подозреваемый задержан. Известно, что он только в декабре освободился из колонии и официально нигде не работал.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.