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Обнинск

В Обнинске выбирают, какую территорию благоустроить в 2026 году

Дмитрий Ивьев
11.03, 08:09
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Фото из архива.
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Сейчас формируется список, который будет выставлен на народное голосование, сообщили в администрации города.

Пока лидирует сквер за ДК ФЭИ, Наукоградские маршруты и территория между домами №104 и 108 по проспекту Ленина.

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