+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жителей Обнинска предупредили о неприятном запахе
Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о неприятном запахе

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:08
0 472
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 11 марта, проходит техническое обслуживание КНС-51.

- В связи с этими работами возможно появление неприятного запаха, - заявили в администрации города.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ino3ckhqc2ZhMWdCYmRzVGJPa1FISFE9PSIsInZhbHVlIjoiM0NXdUtKSjRiRW1Xd0Fzbk1ldDh1czBDMTVyb1JvY2dRTlhhQlFmdGFqNmpERFdVMDVwV0hreWhTcnl2cDlMZW43VlllSHNnYStXOWVyRi9qbDNnWnlQeC9CS3VPMlFZVEZkYkw1TFAzb1pWY3hXSWRKeXJlbWdrTHhDaS9zLzlXUlRRclh0T2tEOGZRTkJCTkdXVXZBbHkrRHV3SFo0Q0o1NWw3MHc0bG54VjlzQksraHp5dzd6bWpyL01oQjc2T052dVhpa2VsOGl0QkM4L3FXR0tpNHhIMHFLQ0FnU0RURUQ0djAvUkFNb0xQMWRWcG82cERwYXJxNEFNdldPYVY3VTdsNlZmNHU0NFdKMm94SVpsREFBQXpuSm9EOXNiZTUxK2phSEoyVExLSE1WMWZQVHZTazZNaWkxT2ZLK3Z6RHRXbHpieks4TlVMbHl3MVVkQWlsVHJ1WUdUZ2NTckVjZGlXYndLekFiRzVkVTRwTDZXVlRKa0I2Mk1PWjZoTngvU2VnWEIxbEQ3WmVhYUtJUWZhbkRJMXd2TlRzMUhuS2JoangxeGNsa1psbjNvSTRmdUcyYnZXRGZtOWZsTSIsIm1hYyI6IjZkY2Q0YzRiNGZmYTk4Y2ZiOTgxMWM2M2NmZDIyN2M4ZDA2MTcyMWJlYmRjMTZhNmJhM2Y1NWU4NThlNjkxY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFvcVptaG8ra3ZOZTRrN29DZllyMXc9PSIsInZhbHVlIjoicGZUWExsVDc2cXZxcEZzSHNBWUZHcENXVHhzUisyWkloU0lzMkpwOXZyTTdvYWhZUHRFRjY2RFliOFVBdGx6VnpoOXJXazc2QlNiNHl4UGRDSU4zMWR0d2lPdFJDNGNuQThpZ09nZnFZK1N3a0duYUEwUFRXQkV6Q295dG1UaFl5N05wOTZHWG5zQ1VrWkg3Y3pHclFLOSs3emJjZXJQUFBIMmFLa2FqdWlSUU85QVVSTDJQbDJVNjM5TFFQQTZTYTVoTmxIUGdYRmFXeTYvd3RlcG8rb3dZcVVrbzJndUF2NVZUaC9Fa1hBSVRGZlFDYWJvNWw5WDFUQzhwTnBvWnF1RHRJZDFrR1R3c3dmZ29OalAvejFZVnFtS0RmMWNUS2Y1cUdCRGd6ek1GME1VSkRIWUFzTE5JVDU1alVKekFCTmYxTEp2QklkeFVCWEZvVFZORCtRN0R1QXV2b1JKMXBHRk1LaFRqaEpBaW5IQit2VXBPNytCWTRwdm5BdHJpRWI5YlBDUFJxQy9qWVpGcFpsL3FaRDkrQk1ZRmJxSWdHSDh5dlUzSVFBcng1ZURRTlpsRkk5QXk0dDNFM29icERLbW1lUzU0OXlGTklNOGcxWlNGQkpwcmFsQzdhL29mV2pIajBwSkI3U05LbGZFWlZiT0VRVUJ6eFJhbGpOL09aYys5K0FkaWMvQk1JazVPQmpMNU9SRDN2MFBQYVcxZnliL0ZBdE10RFZBNWhjMDRlOFNaaldmeXFxQlJGN1VDc0hVZTF5Q1pHOHBSMG1LN3gvbE9jYjZhanJ6aUV5QmdvbStIRXh5Sit0SzAxdzVlazVqUWxNZ3QrQi93bkVyRSIsIm1hYyI6IjBiNmYwZmI2NDE2N2U0MjNmNmI4NzE5Y2I3OTczZDVlMzZlN2ZkYzljZDRmYWNiMDE5NmRlODM1MjE3ZGZkNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+