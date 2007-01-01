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Обнинск

В Обнинске жители проспекта Маркса остались без воды

Ремонтные работы проходят во вторник, 11 марта, сообщили в филиале РИР.
Дмитрий Ивьев
11.03, 09:00
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Ориентировочно до 17:00 не будет воды по следующим адресам:

пр. Маркса, 49, 51, 53, 57, 65, а также в магазинах на Маркса, 61, 65а, 65б.

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