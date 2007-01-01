Жителей Обнинска призвали не выходить на лед

На Белкинских прудах уже стало опасно.

- Лед на Белкинских прудах стал тонким, пожалуйста, поговорите со своими детьми о правилах безопасности, - обратился к жителям наукограда 10 марта и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.