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Обнинск

Жителей Обнинска призвали не выходить на лед

Дмитрий Ивьев
10.03, 15:02
0 186
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На Белкинских прудах уже стало опасно.

- Лед на Белкинских прудах стал тонким, пожалуйста, поговорите со своими детьми о правилах безопасности, - обратился к жителям наукограда 10 марта и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

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