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Обнинск

В Обнинске установят новые сирены

Дмитрий Ивьев
10.03, 15:01
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Работы в Заовражье пройдут в конце марта.

Об этом 10 марта сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

- Чтобы сигналы системы оповещения было слышно в новых районах города, - пояснил он.

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