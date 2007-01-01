В Обнинске опять заливало улицу Ленина

Фото: администрация Обнинска.

В понедельник, 10 марта, проблемы возникли в районе дома №209.

Очевидцы сообщали, что грязная воды лилась через крышку колодца.

Позже в администрации города сообщили, что КНС перезапустили и течи уже нет.