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Обнинск

В Обнинске опять заливало улицу Ленина

Дмитрий Ивьев
10.03, 09:54
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Фото: администрация Обнинска.
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В понедельник, 10 марта, проблемы возникли в районе дома №209.

Очевидцы сообщали, что грязная воды лилась через крышку колодца.

Позже в администрации города сообщили, что КНС перезапустили и течи уже нет.

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