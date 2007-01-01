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Обнинск

Баня сгорела в Калужской области

Вечером 7 марта пожар произошел в деревне Базовка Жуковского района.
Дмитрий Ивьев
08.03, 07:00
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

В результате пожара никто не пострадал.

Причины пока не называются.

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