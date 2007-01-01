В Балабаново перекрыли проезд на улице Гагарина

Бетонные полусферы появились у дома №14.

Фото: РИЦ Боровского района.

В пятницу, 7 марта, об этом сообщили в РИЦ Боровского района.

Решение закрыть проезд у дома приняли местные жители.

Ранее люди жаловались на большой трафик в этом месте.