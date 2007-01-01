-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново перекрыли проезд на улице Гагарина
Обнинск

В Балабаново перекрыли проезд на улице Гагарина

Бетонные полусферы появились у дома №14.
Дмитрий Ивьев
07.03, 14:44
1 740
Фото: РИЦ Боровского района.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 7 марта, об этом сообщили в РИЦ Боровского района.

Решение закрыть проезд у дома приняли местные жители.

Ранее люди жаловались на большой трафик в этом месте.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFlMlpSNHo5L2M3ZVVRR2trcldPSlE9PSIsInZhbHVlIjoic0xGTSs1T0dZK3FHUTlPSHo4QmVabTRxeFVMTlBoV3JvTGJxdHNqZElzb1A5MjdsamJ2U1lRWmprVGRWYlhKR3o0WDJGYzZoeVp0TDljclFOV1QxZm5nRTRFL2lwdWRKVEt0Z3J1UGVlYlREb3hVN2N3dFRjalpMb3hhVnFIM05HS3cvZ3cvN3U2NnNjMXhXeDdiaE0xdXIramtWWTdUOHN0MURLeHRGVXVuUUxvUWNjS0ZxZG5CaEVmaXdQNzBqUWdsNEtTcmw1S2hrUkVaZ2dnRjZ6V055dnorS0gza21tbVA1OEFKa0Y3eWo3Mm55VHExb2NyRDVtSVVBZHpnOHZwS2p4RDFMM294V0k0bHNqeldvaSswNmdqcC9pVHYzdTRqTTJWWmZZSldabkpjaE5GeDIvNS95RTdQQ0NaVkR6T1BXQU14d3ZXcVNwWFRZVHdnNmZQRXJTVzJHOUZCNnU0elhNR3NOOXZaS0dhSEVXb09nYzEraXVmK2hieHlLTGxZdENGR0hodDc0WVNMdDBaSmw1MVQrVDR4VXd5RUYwL0w3bGlxbHlpckZHQnMwYVBOaisvSEsrZnIxOUVvbiIsIm1hYyI6ImIwN2ZhOTZkMDMyMDJhYTJmOGVmMmY1Y2EzYzgxYjA1OGZiZWViMjNkMmEyN2U2MWFhMGRiZWIwOWM2NjI2MDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF4aFpHMUVJeFRGSnpia1NZQ2xpQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiSUNtdzJlUzA3MHVpc3g4cFU5N2ZnZlNLZHhlQmVVYnc2SWNaUTBQK0pwUHd0TWFRUTRXVFl1eVpjbDhsRU9wQ25SemZlZXhJSzE3cVQ2ZElBVU81ekJaT2hFWDJZMGs3RXlaUVJxMXBnRk1jZjdJOGpHeHVZTnpOWWRQYVp5QUY1L3l5Vmtuc0w0MGVhS2VjMVo1Vk9Dc1l3ejNVYTMwZnpzRDA5YlF1TWdDL2V5WkYzemNMdzFOeVlOVzdiUTBzZHZITUFOUzArQ2w5RlcxNS9ZOG5lRlZpOUpFTHVvMHZPUGtRM3pvcTBoMHR5dFFiUm9VNHpqRDlSc1IwQlc5a05NQkFaVHdXTFRvUTM0N1FVY1ltOVhkTnNERk5BKzNuTkVYR29YYUlrY2RGZ2RPZHh6Zi9xbG1lc1pqbkZNSlJsR2xBNDd4Y1pvakVtRTVBTVRBRHdmWUlQcXVvZXFHTGo4RjlVajZNUzFGSFh3OXZqdWs4ZnFaWkozN1ZIYXd0bmJhazhLSUxka3hRczhvWG5wVVR3dVpONnhWbEhyNkI4M3VGMHpya2ZnNloxNGZIWVBmREFuMnZteUhnWHpNdUM4US9UWTQ1WjBiMDlGVEFLd0FiRXdRd0NwclJpT2ZUTFJobVptenlXQXNLNDV6OTJsR0R4eERTalJCTjhUOVhTaHBHM1NITXllYkZyWEpQdHk5dFNPTG8vd2pYeTJlOWhmQ3Z6TFpBRWZ4WlJqMGFYRTNsS1NDS0puOEIwMnlIM1Q0VmUxZlpiWjV3WDZnL0lORzU3UXpJZUhhOU5CZ1VDMjVKTE5udjRneHlJbml3dlBGODczNzRvUVl3cFNIaiIsIm1hYyI6IjZjZmJlMzgzZmU2YzM3NjMyYTUzZmM0MDFhY2MyZTYxMzJmMDc3OGI0NjRhYjFlNDEyZmU5MDc1Mjc5ZmFhMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+