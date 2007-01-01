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Обнинск

В Обнинске новые книги поступили в Центральную библиотеку

Дмитрий Ивьев
07.03, 11:41
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В Обнинске новые книги поступили в Центральную библиотеку

- Более 300 разнообразных изданий, включая самые ожидаемые новинки – это первая партия книг, которые мы смогли закупить благодаря федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура», - рассказал 7 марта и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Он призвал жителей наукограда приходить в библиотеку.

- Около 800 наименований художественной и научно-популярной литературы приобретет всего Централизованная библиотечная система города Обнинска благодаря нацпроекту, - пояснил также Лежнин.

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